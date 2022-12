संस्कारधानी में आज भी जिंदा है ब्रास बैंड वादन

Submitted by:

आधुनिकता के चलते विवाह समारोहों का स्वरूप बदला, लेकिन ब्रास बैंड का अपना वही स्थान है। संस्कारधानी में यह आज भी अपने परम्परागत स्वरूप में जिंदा है और फलफूल रहा है।

In Jabalpur, brass band playing is still alive