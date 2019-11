... वे तो इंसानी बस्तियों में रहना चाहते हैं, एक हम हैं उनके घरौंदे उजाड़ देते हैं

इस शहर में अफसरों की मनमानी से कम हो रहे हैं पेड़, टूट रही फूड चेन

In this city, the trees are being broken due to the arbitrariness of officers, food chains are being broken