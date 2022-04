देश की इस डिस्पेंसरी में मरीजो के साथ होता है 'जुल्म'

यादव कॉलोनी सीजीएचएस डिस्पेंसरी में बीमार वृद्ध मरीजों को झेलनी पड़ती है यातना, जमीन पर बिठाकर डॉक्टर देखते है मरीज को, खुद की सुरक्षा के लिए जमीन तक काउंटर को कर दिया गया बंद

मयंक साहू@जबलपुर.

मरीजों की जान से ज्यादा चिकित्सकों को अपनी सुरक्षा की परवाह है। खुद की सुरक्षा के लिए विंडो को जमीन तक बंद कर दिया गया। ताकि इंफेक्शन वातानुकूलित कमरे में बैठे चिकित्सक तक ना पहुंचे। हद तो तब हो गई है जब वृद्ध घुटने पीठ के दर्द, सर्वाइकल से परेशान मरीज अपना पर्चा कमरे के अंदर बैठे चिकित्सक को दिखाने के लिए जमीन पर घुटने के बल बैठकर झांककर देना पड़ता है। यह निर्दयी, जालिम व्यवस्था और अराजक माहौल कहीं और नहीं बल्कि सीजीएचएस की यादव कॉलोनी डिस्पेंसरी में देखी जा सकती है। यहां 20,000 से अधिक बेनिफिसरी दर्ज है। रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहां तैनात जिम्मेदार दान करो मरीजों की जान से ज्यादा खुद की सहूलियत का ज्यादा ख्याल रहता है।

In this dispensary of the country, there is atrocities with the patien