काउंटर और बिक्री डबल, अब खूब छलकने लगे जाम

शराब पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की नई आबकारी नीति में कंपोजिट सिस्टम लागू हो चुका है। ऐसे में जिले की प्रत्येक शराब दुकान में अब एक की जगह दो काउंटर खुल गए हैं। एक प्रकार दुकानें दोगुनी हो गई हैं। ऐसे में शराब की खपत बढ़ना स्वभाविक है। बीते फरवरी और अप्रैल माह की तुलना करें तो इसमें करीब 7 लाख 70 हजार प्रूफ लीटर का इजाफा हो गया है। आय में पिछले साल की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन फरवरी की तुलना में थोड़ी कमी आई है।

जबलपुर@ ज्ञानी रजक. जिले में 143 शराब की दुकानें हैं। इनमें 92 देशी तो 51 विदेशी शराब की दुकानें हैं। लेकिन नई शराब नीति के कारण अब एक ही दुकान में अंग्रेजी और देशी दोनों तरह की शराबों का विक्रय होने लगा है। ऐेसे में प्रत्येक दुकान पर भारी भीड़ लग रही है। शराब पीने वालों को अब एक ही जगह दोनों तरह के विकल्प मिल गए है। ऐसे में न केवल खपत बढ़ी है बल्कि आबकारी विभाग का राजस्व भी लगातार बढ़ रहा है। इस बार दुकानों के स्थान में भी परिवर्तन हुआ है। इनका खूब विरोध भी हुआ।

