भारतीय सेना के ग्रेनेडियर्स रेजीमेंटल सेंटर में भर्ती, 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका

जबलपुर स्थित ग्रेनेडियर्स रेजीमेंटल सेंटर यानी जीआरसी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

Published: April 16, 2022 09:17:18 am

यह भी पढ़ें- प्रॉपर्टी खरीदने का मन है तो जान लें, इस लोकेशन पर हो रहे हैं फ्लैट, डूप्लेक्स, बंगले और प्लॉटों के अच्छे सौदे



इस तरह करना होगा आवेदन

उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरकर बाय पोस्ट भेजना होगा। आवेदन पत्र indianarmy.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर यानी 1 मई 2022 तक इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। (द कमांडेंट, ग्रेनेडियर्स रेजीमेंटल सेंटर, जबलपुर (एमपी), पिन – 482001। सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन पत्र को लिफाफे में रखकर भेजना होगा। लिफाफे पर लिखना होगा - 'APPLICATION FOR THE POST OF ………...' (खाली स्थान पर पद का नाम भरें।)