करोड़ों का औद्योगिक निवेश, कई हाथों को रोजगार

बेहतर औद्योगिक वातावरण और संसाधनों को देखते हुए जिले व उससे लगे इंडस्ट्रीयल एरिया में बडे़ ग्रुप इंडस्ट्री की स्थापना में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। दो बडे़ औद्योगिक समूहों के उद्योगों की स्थापना यहां हो रही है। वहीं स्थापनाधीन आइओसी के बॉटलिंग प्लांट का ट्रायल शुरू हो गया है। इनमें करीब 350 करोड़ का निवेश व 3 सौ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

