युवा उद्यमी के तय लक्ष्य से 25 प्रतिशत ज्यादा प्रस्ताव बैंकों को भेजे

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तहत अब तक विभिन्न उद्योगों के लिए 675 प्रकरण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 175 प्रकरणों को मंजूरी मिली है।

जबलपुर। ज्यादा संख्या में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में तय लक्ष्य से 25 प्रतिशत ज्यादा प्रकरण बैंकों को भेज रहा है। योजना के तहत अब तक विभिन्न उद्योगों के लिए 675 प्रकरण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 175 प्रकरणों को मंजूरी मिली है। 116 प्ररकणों में ऋण का वितरण भी कर दिया गया है। इसे देखते हुए अभी भी उद्योग विभाग को बड़े लक्ष्य की पूर्ति करना शेष है।

Industry department sent 25 percent more proposals than the target