OBC reservation: पीएससी परीक्षा में 14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक

OBC reservation: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

OBC reservation: जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिये एमपीपीएससी परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) को 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार व एमपीपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।

बैतूल निवासी निहारिका त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि एमपी पीएससी द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को पीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इसमें ओबीसी उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया। इस वजह से ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलाकर कुल प्रतिशत 73 पर पहुंच गया है। कायदे से सिर्फ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, अत: सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता हाई कोर्ट चली आई। तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायदृष्टांतों के तहत किसी भी सूरत में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं हो सकता। इसके बावजूद राज्य सरकार व एमपीपीएससी ने पीएससी का रिजल्ट 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ घोषित किया, यह अनुचित है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद 14 फीसदी से अधिक ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया।

Interim ban on OBC reservation above 14 percent in PSC