आईटी पार्क : उत्पादन शुरू नहीं किया, छीनी औद्योगिक भूमि

बरगी हिल्स आइटी पार्क एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में आवंटित औद्योगिक भूमि को लेकर शासन सख्त हो गया है। मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (एमपीएसईडीसी) ने तय समय में उत्पादन शुरू नहीं करने पर करीब 4 इकाइयों का आवंटन निरस्त कर दिया है। करीब एक दर्जन निवेशकों को शोकॉज नोटिस भेजे हैं। उनसे अभी तक काम और उत्पादन शुरू नहीं करने का कारण पूछा है। इस कार्रवाई से यहां के निवेशकों में नाराजगी भी है।

Jabalpur. The government has become strict regarding the industrial land allotted in Bargi Hills IT Park and Electronics Manufacturing Cluster. Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation has canceled the allotment of about 4 units for not starting production within the stipulated time.