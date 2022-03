126 स्थानों पर बढ़ जाएगी रजिस्ट्री की दर !

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 की कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि, इस बार भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बड़े भूभाग को राहत मिलेगी। 3782 लोकेशन पर केवल 126 पर 10 से 20 प्रतिशत दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। 3656 क्षेत्रों में दरें यथावत रहेंगी।

In the meeting of the District Evaluation Committee, it was proposed to increase the rates of collector guidelines for the financial year 2022-23. However, this time also a large area of ​​urban and rural areas will get relief. In 3782 locations, it has been proposed to increase the rate by 10 to 20 percent only on 126. Rates will remain the same in 3656 zones.