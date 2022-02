जबलपुर में बना प्रदेश का पहला डेयरी इस्टेट

शहर व आसपास के इलाकों में डेयरियों से फैलने वाले प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। जिले में शासन के द्वारा प्रदेश का पहला डेयरी इस्टेट विकसित किया गया है। गौर के पास ग्राम खमरिया में 50 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल वाली अधोसंरचना में मॉडल डेयरी की स्थापना पशुपालकों के द्वारा की जा सकती है। इसकी क्षमता करीब 10 हजार पशुओं की होगी। इस अधोसंरचना का ज्यादा लाभ गौर नदी से लगी डेयरियों के विस्थापन के रूप में हो सकता है।

ज्ञानी रजक@जबलपुर. जिले में बड़ी तादाद में डेयरियां संचालित होती हैं। इनकी संख्या 400 से ज्यादा है। करीब 100 बड़ी और 300 से अधिक मध्यम एवं छोटी डयेरियां हैं। 90 फीसदी से ज्यादा डेयरियां निजी जगहों पर संचालित होती हैं। बड़ी डेयरियां परियट नदी और गौर नदी के आसपास के इलाके में संचालित होती हैं। इन नदियों की हालत किसी से छुपी नहीं है। जैसे ही इनके पास से लोग गुजरते हैं तो उन्हें बदबू परेशान करने लगती है। इसलिए हमेशा से इन डेयरियों को दूसरी जगह व्यवस्थित रूप से स्थापित करना चुनौती रहा है। ऐसे में डेयरी इस्टेट इस क्षेत्र के लिए एक मॉडल बन सकता है।

