जहां-तहां शराब की भट्टियां, रेत माफिया बेखौफ

जिले में शराब और रेत माफिया का जबर्दस्त नेटवर्क है। हजारों की तादाद में बने प्रकरणों में माफियाओं की सक्रियता नजर आती है। प्रशासन के द्वारा जारी आंकड़ों में इन्हीं दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां किए जाने की जानकारी सामने आई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह कच्ची शराब का अवैध निर्माण होता है। आबकारी विभाग कार्रवाई जरुर करता है लेकिन यह काम फिर से शुरू हो जाता है। इसी प्रकार नर्मदा नदी और हिरण नदी से रेत की चोरी नहीं रुकती है।

Jabalpur. There is a huge network of liquor and sand mafia in the district. The activity of mafia is seen in thousands of cases made.