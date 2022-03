गोवा में चलेगा जेईसी के छात्रों का अनोखा वाहन

पथरीली, ऊबड़-खाबड़ सडक़ हो गया दलदली, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (जेइसी) के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया जा रहा ऑल टेरेन वीकल (एटीवी) इन्हें आसानी से पार कर सकेगा। यह वाहन गोवा में मेगा एटीवी चैम्पियनशिप में भागीदारी करेगा। वहां विशेषज्ञ इसकी खूबियों को परखेंगे। इसलिए छात्र इसे तैयार करने में दिन-रात एक कर रहे हैं।

the All Terrain Vehicle (ATV) being prepared by the students of Jabalpur Engineering College (JEC) would be able to cross them easily. This vehicle will participate in the Mega ATV Championship in Goa.