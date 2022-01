एक हजार लोगों ने लिया आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद

जिले की आंगनबाडिय़ों का स्वरूप बदल रहा है। सरकारी सहायता के अलावा अब निजी भागीदारी से इन्हें संवारा जा रहा है। एडाप्ट एन आंगनबाड़ी केंद्र योजना के तहत अब तक जिले की करीब एक हजार आंगनबाडिय़ों को गोद लिया जा चुका है। इन्हें गोद लेने वालों में ज्यादा अधिकारी और संस्थाओं के अलावा आम व्यक्ति भी शामिल हैं। वे एक साल तक इन केंद्रों की देखभाल अपने स्तर पर करेंगे। अलग-अलग प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएंगे।

More than one thousand people have adopted Anganwadis in the district, now they will take care of them.