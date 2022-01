पर्यटन और उद्योगों को उड़ान के लिए मिलें पंख

कोरोना से उपजी स्थितियों को देखते हुए लोग इस बार भी केंद्र सरकार के आम बजट से कोई बड़ी सौगातों की उम्मीद तो नहीं कर रहा है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हर कोई चाहता है। निजी अस्पतालों में इलाज के लिए शासकीय बीमा पॉलिसी की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। जबलपुर और महाकोशल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिले और कच्चे माल की बहुतायत वाले उद्योगों की स्थापना के लिए कदम उठाने को लेकर भी लोग आशान्वित हैं।

There is hope for the people of a particular area regarding the budget