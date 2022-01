11 हजार किसानों को सम्मान निधि का इंतजार

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जिले के 11 हजार 600 किसान सम्मान निधि वंचित हैं। इनके प्रकरणों का सत्यापन होना है। प्रक्रिया पूरी होने पर लाभ मिल सकेगा। जिले की मझौली, शहपुरा, सिहोरा और जबलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों के प्रकरण सबसे ज्यादा लम्बित हैं। यह काम पटवारियों को पूरा किया जाना है।

जबलपुर. जिले में इस योजना के तहत एक लाख 52 हजार 423 किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी की स्थिति में लगभग एक लाख 41 हजार 590 किसानों के प्रकरण सत्यापित हो चुके हैं। इन्हें सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। शासन इन किसानों के खातों में सीधे राशि भेजता है। कुछ नए एवं कुछ पुराने प्रकरण ऐसे हैं, जिनका सत्यापन मौका स्थल पर जाकर होना है। इसके नहीं होने से किसान निधि से वंचित हैं।

