200 कॉलोनियों में नई दरों पर रजिस्ट्री!

जिला पंजीयन कार्यालय सम्पत्ति की कलेक्टर गाइड लाइन में जिले की 200 से ज्यादा कॉलोनियों और लोकेशन को शामिल कर नई दरें निर्धारित कर रहा है। ये वे कॉलोनियां हैं, जो नगर निगम के नए वार्डों में आती हैं। इन जगहों पर सम्पत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए नई दरों पर रजिस्ट्री होगी। इससे पहले अगस्त में 106 नई लोकेशन तय कर नई दरों से रजिस्ट्री की जा रही हैं।

Jabalpur. For the coming financial year in the district, new rates are being fixed in the Collector's guideline. After the sub-district, the registration office will present its proposal in the meeting of the District Evaluation Committee.