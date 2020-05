जबलपुर कलेक्टर भरत यादव बोले- बाहर से आए लोगों से समस्या हुई ज्यादा गम्भीर

जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव के अनुसार चांदनी चौक में किसी एक की मृत्यु संक्रमण फैलने का कारण नहीं है। मौत के बाद क्षेत्र में संक्रमण नहीं आया। संक्रमण के लक्षण आने में पांच से छह दिन का समय लगता है। संक्रमण का खतरा कम करने के लिए बाहर से आने वालों पर सख्ती से रोक लगाई थी, लेकिन कई लोग छिपकर यहां आए हैं। बाहर से आने वाले लोग अपनी जानकारी न छिपाएं। स्वयं सूचना दें। डोर-टू-डोर सर्वे में आने वाली मेडिकल टीम से भी बीमारी न छिपाएं। उन्हें परिवार के सदस्यों और किसी को कोई बीमारी हो तो सही-सही जानकारी दें।

कंटेन्मेंट क्षेत्र को प्रतिदिन करें सेनेटाइज:

कंटेन्मेंट क्षेत्र को संक्रमण से मुक्त करवाने के लिए प्रतिदिन सेनेटाइज कराया जाए। इन क्षेत्रों में जरूरत की चीजें भी सहूलियत से मिल सकें, इसके इंतजाम भी किए जाने चाहिए। यह निर्देश कलेक्टर भरत यादव ने शुक्रवार रात चांदनी चौक और गोहलपुर कंटेन्मेंट एरिया के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के साथ पहुंचे कलेक्टर यादव ने अधिकारियों से कहा कि समस्याओं के निराकरण पर ध्यान दें। उन्होंने इस क्षेत्र के निवासियों को आयुष औषधियों जैसे त्रिकटु चूर्ण और संशमनी वटी के वितरण के निर्देश भी दिए। चांदनी चौक क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो।

मस्जिद में क्वारंटीन किए गए जमाती

निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर लौटते वक्त नागपुर में पॉजिटिव मिले शहर जमातियों को सुख सागर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज किया गया है। जमात में उमरिया के एक व्यक्ति सहित गोहलपुर के सात लोग थे। शहर पहुंचने पर उनके नमूने की जांच कराई गई। इसकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है। अभी सातों जमातियों को गोहलपुर मदीना मस्जिद में क्वारंटीन रखा जा रहा है। एक जमाती के नमूने की क्वालिटी फेल होने से जांच नहीं हो पायी।