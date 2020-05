जबलपुर: छह नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जिले में अब तक 181 मामले

जबलपुर। शहर में कोरोना संक्रमितों के सम्पर्क में आए लोगों में संक्रमण मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को छह लोगों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें सर्वोदय नगर निवासी महात्तम्मा (55), देवदानम (63), सूजी मोहल्ला निवासी हाजी शमीम (46), बहोराबाग निवासी हाजी मकसूद (63), नबाब बुलंद खान (54) और आयशा खान (45) शामिल है। इन्हें मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 181 हो गई है।

संक्रमित कर्मी के चार परिजन भी चपेट में

रविवार को सर्वोदय नगर में संक्रमित मिले देवदानम का बेटा और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली कम्पनी का कर्मी जीडी सालेम 14 मई को संक्रमित मिला था। उसी दिन सालेम के कजिन पी. अनोक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। संक्रमित मिली महात्तम्मा, सालेम की बुआ है। इस परिवार के चार सदस्य चार दिन में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों को सुखसागर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेटेड किया गया है।







coronavirus Tips,jabalpur corona cases ,jabalpur corona ,corona cases latest,latest update in hindi,latest update in hindi,Bigg Boss 10 latest update in hindi,Corona cases are increased,udaipur corona cases,coronavirus, Coronavirus in China coronavirus prevention tips,Wuhan Coronavirus outbreak,coronavirus prevention," src="https://new-img.patrika.com/upload/2020/05/15/corona_gwalior_6111058-m.jpg">

कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे, इधर जांच के नमूने हुए कम

जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 से 16 मई के बीच सात दिन में 53 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। नए क्षेत्रों में भी संक्रमण की दस्तक हुई है। ऐसे में संक्रमण के फैलाव का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग सर्वे में संदिग्धों की पहचान करके संक्रमण की रोकथाम का दावा कर रहा है। लेकिन, संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच लगातार घटती सैम्पलिंग से दावा संदिग्ध है। एक सप्ताह पहले तक जब संक्रमित कम संख्या में मिल रहे थे, तब दोगुने नमूने लिए जा रहे थे। अब लैब को भेजे जा रहे नमूनों की संख्या घटकर तकरीबन आधी रह गई है। बताया यह भी जा रहा है दूसरे जिलों से आ रहे नमूनों की जांच करने के लिए भी शहर में नमूनों का संकलन कम किया गया है। इधर, स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी के जिम्मेदारों की ढिलाई की बात भी सामने आई है।