पेट्रोल पंप व दुकानों में अनिवार्य हो मास्क

औद्योगिक, व्यापारिक एवं विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों में प्रशासन का सहयोगी बनने तथा हर स्तर पर सतर्कता बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर जैसी स्थिति न बने इसके लिए जरूरी है कि व्यापारी भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य करें। पेट्रोल पंप पर इसका सख्ती से पालन कराएं। मंडी में भीड़ न लगने दें।

In the meeting of the office bearers of industrial, business and various market associations, Collector Karmaveer Sharma has asked to be an ally of the administration in the efforts to prevent corona infection and to be vigilant at every level.