हथियारों के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा

एवीईआइएल के सीएमडी ने कहा निगमीकरण से ज्यादा सक्षम होंगी आयुध निर्माणिया

जबलपुर @ज्ञानी रजक.आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का ध्येय रक्षा उत्पादन के साथ हथियारों का निर्यात बढ़ाना है। अभी आयुध निर्माणियों के अलावा डिफेंस पीएसयूज थे। साथ ही निजी क्षेत्र में भी कई बड़ी कंपनियां हैं। उन्होंने हथियारों के उत्पादन के लिए भारी निवेश किया है। इन सभी के बीच उत्पादन नीति में समानता लाने के लिए भी सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। यह बात अलग है कि निजी क्षेत्र की तुलना में हमारे सामने चुनौतियां अलग हैं लेकिन हम उनका सामना करेंगे।

Jabalpur .The aim of corporatization of Ordnance Factories is to increase export of arms along with defense production. Apart from Ordnance Factories, there were Defense PSUs now.