17 हजार किसानों पर 140 करोड़ का कर्ज

कृषि ऋण (लोन) लेकर उसे नहीं चुकाने वाले 17 हजार से ज्यादा किसानों के खिलाफ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नोटिस देकर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित कर रहा है। यह पहला मौका है जब बकाया वसूली के लिए बैंक के द्वारा इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। इन किसानों पर करीब 140 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऋण राशि बकाया है। बैंक ने 57 समितियों को भी डिफाल्टर घोषित किया है।

जबलपुर@ज्ञानी रजक.जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कृषि संबंधी कार्यों के लिए किसानों को निश्चित अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण की राशि प्रदान करता है। यह काम वह सहकारी समितियों के जरिए करवाता है। ऋण चुकाने की अवधि लगभग एक वर्ष रहती है। लेकिन जैसे ही यह समय सीमा खत्म होती है, उस पर ब्याज लगने लगता है। आमतौर पर किसान इसे अपनी फसल आने पर चुका देते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो ऋण समय पर जमा नहीं करते हैं। ऐसे किसानों को बैंक ने डिफाल्टर की श्रेणी में रखा है। अब उनसे बकाया राशि वसूलने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

