अब हाथ में नहीं, कम्प्यूटर पर होगी फाइल

पेपर का उपयोग कम करने और समय की बचत के लिए जिले का भू-अभिलेख अधीक्षक कार्यालय जल्द ही ई-ऑफिस प्रणाली पर काम करेगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 15 से 20 दिनों में कार्यालय में पेपर की जगह कम्प्यूटर से फाइलों का आदान-प्रदान होगा। इसके लिए फाइलों को स्कैन करने का काम चल रहा है। 50 से 60 प्रतिशत पुरानी फाइलें कम्प्यूटर पर अपलोड हो गई हैं। नई फाइलों को तुरंत इस प्रणाली में समाहित किया जा रहा है।

Jabalpur .Apart from the documents related to the land in the Land Record Office, hundreds of reports are prepared daily and sent from one place to another. With the idea of ​​saving paper and saving time in disposal of files, the system of e-office is being started.