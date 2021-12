गरीबों के राशन और किसानों के एसएमएस से बिगड़ी रैंकिंग

सीएम हेल्प लाइन में खाद्य विभाग की लगातार बढ़ती शिकायत व उनके निराकरण में देरी होने से जिले की रैंकिंग नीचे हो रही है। ऐसे ही हालात पंचायती राज और नगर निगम से जुड़े विभागों के हैं। गलती सुधारने में सक्रियता नहीं दिखाने पर अब प्रशासन के द्वारा खाद्य विभाग के अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी जाएगी। इसी प्रकार जिले के सभी तहसीलदार, नगर पालिकाओं के बीएमओ और सीएमओं को भी कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं।

जबलपुर@ज्ञानी रजक. जिले की रैंकिंग में सुधार नहीं होने की बड़ी वजह सीएम हेल्पलाइन है। कुछ विभागों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनमें पदस्थ अमला इनके निराकरण पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रगति नहीं होने पर अब इन पर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किए हैं। जिले के सभी तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनकी तरह शिकायतों के निराकरण में तेजी नहीं लाने पर नगर पालिकाओं के बीएमओ और सीएमओं को नोटिस भेजकर इसका जवाब मांगा है।

