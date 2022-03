बॉर्डर पर दुश्मन को निशाना बना सकेगी धनुष तोप

पोकरण रेंज में धनुष तोप की सेकंड लाइन फायरिंग से इसकी बॉर्डर पर तैनाती और सेना द्वारा लड़ाई में इस्तेमाल करने का रास्ता खुल गया है। मंगलवार को तोप का सफल परीक्षण किया गया। यह ऐसी चुनौती थी जिस पर खरा उतरना बहुत जरुरी थी। यह खबर जैसे ही जीसीएफ पहुंची सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी।

जबलपुर@ज्ञानी रजक. 40 किमी तक निशाना साधने वाली 155 एमएम 45 कैलीबर धनुष तोप को गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) में तैयार कर डिस्पैच तो किया जा रहा था लेकिन यह तोप सीमा पर तैनाती की जगह सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो (सीओडी) में रखी रहती थीें। क्योंकि सेना को इसे अपने बड़े मापदंड में परखना था। यह मापदंड था सेकंड लाइन फायरिंग का। इस पर दोनों तोप खरी उतरीं। इसकी मांग थलसेना द्वारा बार-बार की जा रही थी। इससे पहले सिंगल सेकंड लाइन फायरिंग की जा चुकी है। उसमें यह तोप सभी मापदंडों को पूरा कर चुकी है।

The second line firing of the Dhanush cannon in the Pokaran range has opened the way for its deployment on the border and use by the army in combat. The cannon was successfully test fired on Tuesday.