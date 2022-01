इस गांव का हर युवा बनना चाहता है सैनिक

जिले में एक ऐसा गांव भी है, जहां का युवा भारत माता की सेवा करने के लिए हरदम तैयार रहता है। इसी जुनून का परिणाम है कि 35 से ज्यादा लोग सेना में रहकर देश की रक्षा में तैनात हैं। इनमें जो रिटायर हो चुके हैं,वे नए युवाओं को सेना में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिहोरा तहसील के ग्राम खुड़ावल की। न केवल यह गांव बल्कि आसपास के 20 गांव के लडक़े और लड़कियां यहां आकर सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए अभ्यास करते हैं।

जबलपुर @ज्ञानी रजक. पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान अश्विनी काछी भी इसी गांव में पले-बढ़े थे। सैनिक रामेश्वर पटेल भी भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। नक्सलियों के हमले में शहीद हुए राजेंद्र उपाध्याय पुलिस में थे। कई आर्मीमैन सेवानिवृत्ति के बाद आसपास के क्षेत्र के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अपनी सेवाकाल के अनुभव युवाओं से साझा कर उनका हौसला भी बढ़ाते हैं।

Every youth here is ready to serve the country