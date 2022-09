एक ही शहर में दूध के अलग-अलग दाम, गांव में आधे से भी कम है कीमत

महंगाई की मार: डेयरी संचालक वसूल रहे 64 से 70 रुपए प्रति लीटर

शहर में दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। डेयरी संचालकों और वेंडर्स की मनमानी से शहरी क्षेत्र में 62, 64 और 66 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचा जा रहा है। जबकि गांव से मोटरसाइकिल और साइकिल से आने वाले किसान घरों में 55 से 58 रुपए लीटर तक में दूध उपलब्ध करा रहे हैं। इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है। बच्चों को भी आवश्यक मात्रा में दूध मिलना मुश्किल हो रहा है।



जबलपुर. आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। अब दूध की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों के बजट पर पड़ रहा है। दूध, दही, पनीर और छाछ भी बढ़ी हुई कीमत पर मिल रहा है। इसके बावजूद प्रशासन डेयरी संचालकों और वेंडर्स पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसे लेकर युवा कांग्रेस के समर्थ अवस्थी, शिशिर नन्होरिया समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गुरुवार दोपहर एक बजे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगे।

बरसात में दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। इससे प्रति लीटर उत्पादन लागत कम हो जाती है। अभी दूध का अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसलिए 58 रुपए लीटर की दर से दूध दे रहे हैं।

