उधड़ी सडक़, सीवर लाइन के दर्द से कब मिलेगी मुक्ति

लम्बे समय बाद हुई जिला समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की तकलीफों से अफसरों को अवगत कराया। सीवर लाइन, निर्माणाधीन फ्लाईओवर और बदहाल सडक़ों को लेकर लोगों का दर्द बयां किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को किश्त नहीं मिलने व जल जीवन मिशन की खामियों को भी उजागर किया। अव्यवस्थित यातायात और अपर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की छटपटाहट की भी जानकारी दी।

jabalpur. District Coordination and Monitoring Committee (Disha), the public representatives apprised the officers about the problems of the city and rural areas.