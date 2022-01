ठेका निरस्त, अब रेत का खनन नहीं

किश्त का भुगतान नहीं करने पर शासन का निर्णय, स्टॉक की होगी जांच

जबलपुर. रेत ठेकेदार की ओर से किश्त जमा नहीं करने पर शासन ने जिले की सभी रेत खदानों का ठेका निरस्त कर दिया है। अब इन खदानों से रेत की निकासी नहीं हो सकेगी। मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें स्वीकृत खदानों का कब्जा वापस लेने और स्टॉक की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। ठेकेदार द्वारा स्टॉक में रखी गई रेत का भौतिक सत्यापन भी जिला खनिज कार्यालय के माध्मय से किया जाएगा।

Jabalpur. The government has canceled the contract of all the sand mines in the district due to non-payment of installment by the sand contractor. Now the extraction of sand from these mines will not be possible.