खर्च करने में कोई विधायक आगे तो कोई पीछे

विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से खर्च के मामले में कुछ विधायक आगे हैं तो कुछ अभी एक करोड़ रुपए का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। राशि खर्च करने में शीर्ष तीन विधायकों में पूर्व विधानसभा क्षेत्र विधायक लखन घनघोरिया आगे हैं। केंट विधायक अशोक रोहाणी और बरगी विधायक संजय यादव भी लगभग डेढ़ करोड़ या उससे ज्यादा लागत के विकास कार्यों की अनुशंसा कर चुके हैं। पाटन, पनागर व सिहोरा विधायकों का आंकड़ा एक करोड़ तक नहीं पहुंचा है।

ज्ञानी रजक@जबलपुर.विधायकों को विकास कार्यों पर व्यय के लिए एक करोड़ 85 लाख रुपए की राशि स्वीकृति का प्रावधान है। वहीं 15 लाख रुपए की राशि स्वेच्छानुदान के रूप में मिलती है। इसमें भी कोरोनाकाल के लिए नियम परिवर्तित किए गए थे। ताकि विधायक ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की राशि को भी स्वेच्छानुदान में खर्च कर सकते थे। इसकी अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए हैं। वहीं 15 लाख इस मद में पहले से तय हैं।

Jabalpur .Some MLAs are ahead in terms of spending from the MLA fund for development works, while some have not been able to cross the figure of one crore rupees yet.