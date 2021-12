जमीन खूब, जबलपुर को निवेशकों का इंतजार

नए निवेश के लिए जिले में औद्योगिक भूमि का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। न केवल विकसित बल्कि अविकसित भूमि भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। बस इन जगहों पर नए उद्योग लगने का इंतजार शहर के लोग कर रहे हैं। उद्योग से जुड़े विभागों के पास ही करीब 12 सौ हेक्टेयर से ज्यादा विकसित एवं अविकसित औद्योगिक भूमि है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहां पर नए उद्योगों के लिए कितनी संभावनाएं हैं। नई इंडस्ट्री लाने के मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर की कोशिशें हमेशा से पीछे नजर आई हैं।

Jabalpur.The area of ​​industrial land in the district is continuously increasing for new investment. Not only developed but also undeveloped land is available in abundance. The people of the city are just waiting for the establishment of new industries in these places.