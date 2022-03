Jabalpur news: महंगाई की अभी और पड़ने वाली है मार! जानें क्या-क्या होगा मंहगा

Jabalpur news: महंगाई की अभी और पड़ने वाली है मार! जानें क्या-क्या होगा मंहगा

Jabalpur news: रोज बढ़ रहे दाम : आम आदमी की मुसीबत बढ़ी

पांच दिन में सवा तीन रुपए महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

जबलपुर Updated: March 26, 2022 11:42:44 pm

Jabalpur news: जबलपुर. पेट्रोल-डीजल के दाम में लगातार तेजी बनी हुई है। पांच दिन में इनकी कीमत सवा तीन रुपए तक बढ़ी है। ईंधन के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ने लगा है। शनिवार को शहर में पेट्रोल 110.70 और डीजल 94.17 रुपए प्रति लीटर बिका। इसका असर पम्प डीलर्स के व्यवसाय पर भी पड़ रहा है।

लम्बे समय तक पेट्रोल 107.2 रुपए और डीजल 90.88 रुपए लीटर था। 22 मार्च से रोजाना इसमें बढ़ोतरी हो रही है। पांच दिनों में पेट्रोल 3.49 रुपए और डीजल के दाम 3.29 रुपए बढ़ गए। आशंका जताई जा रही है कि कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं। ऐसे में महंगाई के इस दौर में निश्चित आय प्राप्त करने वालों की दिक्कतें और बढ़ेंगी।

दूसरी चीजों पर भी असर

डीजल की कीमतों का असर भाड़ा पर पड़ता है। पूर्व में डीजल के दाम बढ़ने पर राज्य शासन ने अपना टैक्स कम कर लोगों को थोड़ी राहत दी थी। अब कीमतों का ग्राफ फिर बढ़ने लगा है। वाहन चालक प्रकाश वंशकार ने बताया कि वे एक निजी कम्पनी में काम करते हैं। महीने का वेतन फिक्स है। कॉलेज स्टूडेंट सरला मालवीय ने कहा कि उन्हें पेरेंट से निश्चित पॉकेट मनी मिलती है। उसका ज्यादातर हिस्सा पेट्रोल पर ही खर्च हो जाता है।

ऐसे बढे़ दाम

तिथि : पेट्रोल : डीजल

21 मार्च : 107.21 : 90.88

22 मार्च : 108.10 : 91.70

23 मार्च:108.96:92.53

24 मार्च:108.96:92.53

25 मार्च:109.83:93.35

26 मार्च:110.70:94.17

Jabalpur news: Inflation is yet to hit, know what will be expensive

Inflation is yet to hit, know what will be expensive

