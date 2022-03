jabalpur news: कोर्ट की भी नहीं मान रहे, मदनमहल पहाड़ी पर होने लगे अतिक्रमण

jabalpur news: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए प्रशासन की संयुक्त टीम का सर्वे जारी

फैक्ट फाइल--306 हेक्टेयर जमीन है मदनमहल पहाड़ी की

-0.065 हेक्टेयर भूखंड पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित

-116.482 हेक्टेयर वन विभाग द्वारा संरक्षित

-5 हजार के लगभग कब्जे हैं पहाड़ी मे

-1129 अतिक्रमण का सर्वे पूरा

-3129 अतिक्रमण हटाए गए थे पूर्व में पहाड़ी से

jabalpur news: जबलपुर। कोरोना की आड़ में मदनमहल पहाड़ी पर तेजी से झुग्गी-झोपड़ी पनप गई हैं। दो साल में बदनपुर, गढ़ा और पुरवा क्षेत्र में पहाड़ी पर कई अतिक्रमणकारियों ने दोबारा निर्माण कर लिया। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की संयुक्त टीम पहाड़ी में अतिक्रमण का सर्वे कर रही है। सूत्रों की मानें तो गढ़ा थाना के पीछे की ओर और पुरवा क्षेत्र में हुए कब्जों में 15 प्रतिशत के लगभग ऐसे हैं जिनके द्वारा दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जबकि दो साल पहले हुए कार्रवाई के दौरान उनका अतिक्रमण हटाया जा चुका था।

पुनर्वास पर करोड़ों खर्च-

नगर में अतिक्रमण हटाने और उन्हीं स्थलों पर फिर से बसाहट बसने के मामले में प्रशासन के सभी संबंधित विभागों की अब तक कार्रवाई आगे पाठ पीछे सपाट वाली रही है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन को खासी मशक्कत करना पड़ती है, जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस महकमे का बल अन्य कार्रवाई में लगता था। इतना ही नहीं विस्थापितों के पुनार्वास पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। इसके बावजूद दोबारा अतिक्रमण न हों इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तिलहरी में ही पुनर्वास के नाम पर 11 करोड़ रुपये के लगभग राशि खर्च की गई। इसी तरह से तेवर में पुनर्वास कार्य पर आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये के लगभग राशि खर्च की जा रही है।

वर्जन-

मदनमहल पहाड़ी पर अतिक्रमण का सर्वे कार्य जारी है, इसके साथ ही पुनर्वास के लिए तेवर में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जल्दी ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

दिव्या अवस्थी, एसडीएम

Not even obeying the court, encroachment on hill