jabalpur news: ओबीसी आरक्षण पर जल्द सुनवाई के लिए शीर्ष कोर्ट ने क्यों कहा!

jabalpur news: हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण मामले में शुक्रवार को करेगा सुनवाई

jabalpur news: जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर जल्द से जल्द फैसला करने का अनुरोध किया, जिसमें अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, 2021 में प्रवेश के लिए ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का निर्णय लिया गया था।

मप्र आयुष निदेशालय के निदेशक द्वारा सुको में दायर विशेष अनुमति याचिका में मप्र हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई।

मप्र हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में मध्य प्रदेश लोक सेवा की धारा 4 को चुनौती दी गई थी। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का प्रावधान किया गया है। कहा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के निर्णय के विरोध में होने के कारण असंवैधानिक है।अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश 14 फीसदी तक सीमित ओबीसी के आरक्षण के आधार पर ही करने का निर्देश दिया था।

55 याचिकाओं पर होगी बहस, सुको ने जल्द सुनवाई के लिए कहा है

मप्र हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर दायर 55 याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि गत 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट से ओबीसी आरक्षण के मसले पर जल्द फैसला लेने को कहा था।

जबलपुर की छात्रा अशिता दुबे व अन्य की ओर से याचिकाएं पेश कर अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया जा रहा है। यह सुको के न्यायदृष्टांत की रोशनी में अवैध है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 मार्च 2019 को प्रि पीजी नीट(मेडिकल)की परीक्षाओं में यह ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बाद में शिक्षक भर्ती व मेडिकल ऑफिसर की भर्तियों ,आयुष कोर्स प्रवेश व अन्य परीक्षाओं में भी ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से अधिक बढ़ाने पर रोक लगा दी थी।

इस बीच राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने का विधेयक पारित कर 2 सितम्बर 2021 को इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।सामाजिक संस्था यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। वहीं ओबीसी वेलफेयर एसोशिएशन की ओर से राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के कदम का समर्थन किया गया है।

jabalpur news: top court asked for an early hearing on OBC reservation