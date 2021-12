जर्जर टैंक का पानी पी रहे 16 वार्ड के लोग

रांझी जलशोधन संयंत्र परिसर में बने क्लीयर वॉटर टैंक की हालत यदि लोग देख लें तो उसका पानी पीना छोड़ दें। शहर के करीब 16 वार्डों के नागरिकों को यहीं से पानी की सप्लाई हो रही है। यह टैंक पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कई जगहों पर छत का मलबा ढहने से बड़े छेद गए गए हैं। इनमें जीव-जंतुओं के गिरने की आशंका बनी रहती है। एक दशक में नगर निगम सुधार नहीं करवा पाया, जबकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं।

The municipal corporation claims to supply quality water in the city, but seeing the condition of the underground water tank, it seems that people's health is being played with.