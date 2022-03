पंप हाउस बंद, भूल गए क्लोरीन सिलेंडर निकालना

आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) इस्टेट में क्लोरीन गैस का रिसाव वर्षों से रखे सिलेंडर से हुआ था। बोरिंग खराब होने के कारण एक दशक से पम्प हाउस बंद था। लेकिन, कर्मचारी क्लोरीन से भरे सिलेंडर को वहीं रखकर भूल गए। चोरों ने सिलेंडर पर लगे पीतल के नॉब को तोड़ा, तो गैस का रिसाव होने लगा।

Chlorine gas leaked from a cylinder kept for years at the Ordnance Factory Khamaria (OFK) estate. The pump house was closed for a decade due to bad boring.