विशेषज्ञों ने चेताया इस माह के अंत में खतरा ज्यादा

ओमिक्रॉन वेरियंट की डेल्टा वेरियंट से 4 से 5 गुना संक्रामक क्षमता को देखते हुए न केवल हेल्थ इन्फस्ट्रक्चर को तैयार करना होगा बल्कि होमआइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की निगरानी एवं टेली कंसलटेशन के लिए ज्यादा संख्या में चिकित्सक एवं स्टाफ को तैनात करना होगी। यह सुझाव कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकरणों को ध्यान में रखकर चिकित्सा विशेषज्ञों ने दिए। उन्होंने जबलपुर में कोरोना की तीसरी लहर का पीक इस माह के अंतिम सप्ताह से फ रवरी के दूसरे सप्ताह तक आने की आशंका जताई।

जबलपुर. कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुई बैठक में चिकित्सकों का कहना था कि कोमारबिडिटी वाले मरीजों के लिए कोरोना का नया वैरियंट ज्यादा घातक हो सकता है। विशेषज्ञों की राय थी कि तीसरी लहर में जिस तेजी से कोरोना प्रकरणों की संख्या बढ़ेगी उसी के अनुरूप इसका पीक भी बनेगा। इसकी वजह हार्ट ह्मूनिटी भी हो सकती है। सोमवार को बड़ी संख्या में मिले कोरोना मरीज जबलपुर में कोरोना की तीसरी लहर की शुरूआत हो सकती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरियेट ओमिक्रॉन की संक्रामकता को देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर की अपेक्षा लगभग दोगुनी तैयारियां करनी होगी।

Experts warn the danger at the end of this month