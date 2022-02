हथियारों का उत्पादन पिछड़ा, पचास दिन रहेंगे चुनौती भरे

आयुध निर्माणियों के लिए फरवरी और मार्च का महीना बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसकी वजह कि अगले करीब 50 दिन में पचास प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन को पूरा करना है। मौजूदा समय में शहर की सभी निर्माणियों को मिले लक्ष्य में से आधे से ज्यादा हथियारों का उत्पादन हो चुका है। वीएफजे में तो यह करीब 67 प्रतिशत पहुंच गया है। बाकी में 50 से 55 प्रतिशत के बीच हैं। ऐसे में पुख्ता योजना बनाकर 31 मार्च तक 100 प्रतिशत उत्पादन की कवायद की जा रही है।

The months of February and March will be very challenging for the Ordnance Factories. The reason for this is that more than fifty percent of the production has to be completed in the next 50 days.