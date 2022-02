नर्मदा नदी के किनारे 60 किमी तक जैविक खेती

गंगा नदी की तर्ज पर नर्मदा नदी के दोनों तटों से लगे गांवों मेें प्राकृतिक (जैविक) खेती की योजना पर जबलपुर में काम प्रारम्भ हो रहा है। जिले में 60 किमी से ज्यादा लम्बाई में नर्मदा नदी बहती है। ऐसे में बड़ा रकबा जैविक खेती के लिए जिले को प्राप्त हो सकता है। कृषि विभाग रकबे का प्रारंभिक आकलन कर रहा है। अभी नर्मदा नदी के किनारे गेहूं, चना, मूंग, उड़द, सरसों, मटर सहित सब्जियों की खेती होती है।

जबलपुर @ज्ञानी रजक. केंद्र सरकार ने आम बजट में गंगा नदी के दोनों किनारों से करीब पांच किलोमीटर दूर तक जैविक खेती की योजना की घोषणा की है। उसी तर्ज पर प्रदेश शासन भी नर्मदा नदी के किनारों पर ऐसी ही खेती की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि आगामी बजट में इसका प्रावधान किया जा सकता है। नर्मदा नदी के किनारे के जिलों से प्रस्तावित रकबे की जानकारी का संकलन किया जा रहा है। जबलपुर में भी इसकी शुरुआत हो गई है। जल्द ही बैठक भी होगी। इस साल भी कृषि विभाग ने जैविक खेती के लिए तहसीलवार योजना बनाई है। इसमें करीब 257 गांवों के 1400 से ज्यादा किसानों को शामिल किया जाएगा। इसका प्रस्तावित रकबा करीब 560 हेक्टेयर है।

Work is being started in Jabalpur on the scheme of natural (organic) farming in villages adjoining both the banks of river Narmada on the lines of river Ganga.