तीन साल से जमे पंचायत सचिव हटाए

जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए आदेश

जबलपुर. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला पंचायत सीईओ ने जिले की करीब 294 ग्राम पंचायतों के सचिवों का स्थानांतरण कर दिया है। इनमें वे पंचायत सचिव शामिल हैं, जिनमें उनका गृह ग्राम भी शामिल है। इसी प्रकार बीते 4 वर्षों में लगातार तीन वर्षों से एक ही ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

