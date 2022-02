कलेक्टर गाइडलाइन बढऩे की संभावना, प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री तेज

सम्पत्ति की खरीदी-बिक्री में तेजी बरकरार है। मकान, प्लॉट सहित दुकानों के सौदे की गति लगभग वैसी ही है, जैसी दीपावली के समय होती है। जिला पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों का पंजीयन बढऩे से राजस्व भी बेहतर प्राप्त हो रहा है। आमतौर पर दिसंबर-जनवरी में लोगों का रुझान मकान और प्लॉट जैसे बड़े कामों की तरफ कम होता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोत्तरी की सुगबुगाहट का असर भी तेजी का कारण हो सकता है।

Jabalpur. The condition of the ongoing housing projects in the city is much better than usual. Deals are being made for houses, plots, commercial properties and agricultural land.