पहले चरण में 252 पंचायतों में चुनाव

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मंगलवार को ईवीएम के प्रथम रेंडमाईजेशन की प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में पूरी की गई। पहले चरण में करीब 252 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। इनमें 699 मतदान केंद्रों के लिए 699 कंट्रोल यूनिट (सीयू) एवं 1129 बैलट यूनिट (बीयू) का चयन किया गया। 278 सीयू व 446 बीयू रिजर्व मशीनों का चयन किया गया।

जबलपुर. जिले में दोनों चरणों के लिए करीब 5141 बीयू एवं 1636 सीयू रखी गई हैं। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के निवार्चन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। रेंडमाईजेशन की प्रक्रिया के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के आइईएमएस पोर्टल से रिपोर्ट सभी राजनीतक दलों के प्रतिनिधियों दी गई।

abalpur.For the first phase of three-tier panchayat elections in the district, the process of first randomization of EVMs was completed in the video conferencing room of National Informatics Center.