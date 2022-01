ठेका निरस्त तो सक्रिय हो गए रेत माफिया

जिले में रेत माफिया फिर सक्रिय हो गए हैं। रेत का ठेका निरस्त होने के बाद यह गतिविधियां ज्यादा तेज हो गई हैं। नर्मदा नदी और हिरण नदी से रेत की चोरी की जा रही है। इसका अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है। खनिज विभाग को बीते एक दो दिनों में बड़ी मात्रा में रेत के अवैध भंडार मिले हैं। माफिया अवैध कामों से लाखों रुपए कमा रहे हैं।

Sand mafia has become active again in the district.