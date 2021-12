सीजनल सब्जियों की भरपूर पैदावार जबलपुर में होने लगी है। उत्पादकता इतनी है कि शहर के साथ अन्य जिलों व कुछ प्रदेशों में भी सप्लाई हो रही है। अकेले कृषि उपज मंडी में रोजाना 250-300 टन सब्जियां स्थानीय होती है। अभी इसमें बड़ी भागीदारी मटर की है। लेकिन कई सब्जियां हैं जिनकी सालभर आवक होती है। ताजे व चमकदार भटा, रसीले लाल टमाटर और पौष्टिकता से भरपूर भाजी बाजार में मिल रही है। फूलगोभी की मौजूदगी सब्जी के हर ठेले पर होती है।

jabalpur.Farmers have increased the area, along with peas, other vegetables are also abundant, people are getting fresh vegetables.