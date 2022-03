पूरी नहीं तो इन योजनाओं का बजट हो जाएगा लेप्स

स्वरोजगार और वित्तीय सहायता से जुड़ी शासन की योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने में जिले के कई विभाग जद्दोजहद कर रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष का यह आखिरी महीना है। उसमें भी तकरीबन 27 से 28 दिनों का समय इनके पास है। स्ट्रीट वेंडर स्कीम हो या हाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नगर निगम, जिला पंचायत और उद्योग विभाग को इन्हें पूरा करना है। साथ ही बैंक सक्रियता दिखाएंगे तो यह पूरे हो सकेंगे। नहीं तो इन योजनाओं के लिए मिला बजट लैप्स हो सकता है।

जबलपुर @ज्ञानी रजक. पीएम और सीएम दोनों ही पथ विक्रेता योजना के तहत मिले लक्ष्यों को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत नगर पालिकाओं की स्थिति ठीक है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में हालात खराब हैं। अभी तक तय लक्ष्य की तुलना में 34 फीसदी प्रकरणों में बैंकों से ऋण की स्वीकृत हो सकी है। जिला पंचायत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 50 फीसदी हितग्राहियों को ही मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत ऋण का वितरण हो सका है।

Many departments of the district are struggling to fulfill the goals of the government's schemes related to self-employment and financial assistance.