उम्मीद...सेना की ताकत बढ़ाएगा जबलपुर

तीनों सेनाओं के लिए हथियारों के उत्पादन में जबलपुर अग्रणी शहरों में शामिल हैं। 38 किलोमीटर की दूरी तक गोला बरसाने वाली धनुष और शारंग तोप हो या किसी भी आधुनिक टैंक को ध्वस्त करने वाला एंटी टैंक एमुनेशन यहीं निर्मित होता है। नक्सल और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में बारूदी सुरंगों से निपटने के लिए सुरंगरोधी वाहन कारगर है। इसकी मांग देश की सेना, अद्र्धसैनिक बल और राज्यों की पुलिस में तो रहती है, अब विदेशों में भी पूछपरख बढ़ गई है।

जबलपुर @ज्ञानी रजक. यह सभी साजो सामान यहां की चारों आयुध निर्माणियों में तैयार होता है। आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) थाउजेंड पाउंडर और इसी की तरह दूसरे विध्वंसक बमों को तैयार करने से लेकर कारतूस भी बनाती है। अभी रूस के सहयोग से 125 एमएम एंटी टैंक एमुनेशन का उत्पादन यहां हो रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक प्लांट और मशीनरी स्थापित की गई है। यह ऐसा बम है जो कि दुनिया के किसी भी युद्धक टैंक को उड़ा सकता है। इसी तरह तीनों सेनाओं के लिए कई तरह के बमों का उत्पादन यहां पर होता है।

jabalpur is one of the leading cities in the production of weapons for the three services.