रिजर्व प्राइज दरकिनार, शराब ठेकेदारों ने बताया अपना रेट

जिले की शराब की दुकानों के लिए तीसरे दौर के टेंडर में एक भी समूह का ठेका नहीं हुआ। सोमवार को 20 में से छह समूहों के लिए टेंडर आए, लेकिन ठेकेदार आरक्षित मूल्य (रिजर्व प्राइज) से कम पर इनका संचालन करना चाहते थे। यह करीब 29 प्रतिशत कम था। राजस्व का नुकसान देखते हुए जिला समिति ने सभी ऑफर को ठुकरा दिया। अब आबकारी विभाग को फिर टेंडर की मशक्कत करनी पडेग़ी।

Jabalpur.In the third round of tender for the liquor shops of the district, not a single group contracted. Tenders came for six out of 20 groups on Monday, but the contractors wanted to conduct them at less than the reserve price.