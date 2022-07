पूर्व से उगा अन्नू का सूर्य, मिली ज्यादा रोशनी

महापौर निर्वाचित हुए कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह अन्नू के लिए पूर्व विधानसभा सबसे ज्यादा लाभकारी रही। यहां उन्हें सबसे ज्यादा 33 हजार 560 से अधिक मतों की लीड मिली। इस हिसाब से भाजपा की बात करें तो प्रत्याशी डॉ जितेंद्र जामदार को केंट क्षेत्र से सबसे अधिक 5 हजार 843 मतों की बढ़त मिली थी।

जबलपुर@ज्ञानी रजक. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग विधानसभाएं वोटिंग के लिहाज से फायदे और घाटे का सौदा रहीं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार जगत बहादुर को चुनाव में जीत मिली है। लेकिन विधानसभा के हिसाब से मिले मतों का आकलन करें तो अन्नू ने नगर निगम सीमा क्षेत्र की छह विधानसभाओं में चार में लगातार लीड बनाए रखी। उन्हें हर राउंड में ज्यादा मत मिले। लेकिन दो विधानसभा में भाजपा आगे थी।

