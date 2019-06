कमलनाथ सरकार का बड़ा तोहफा, यहां बनेगा अत्याधुनिक फ्लाईओवर!

जबलपुर। शहर की यातायात व्यवस्था में नई जान फूं कने के साथ ही नगर को नया स्वरूप देने के लिए छोटे फ्लाईओवर विकसित करने के प्रस्ताव तैयार करें। पंडा की मढिय़ा, इमरती तालाब होते हुए गढ़ा थाना तक फ्लाईओवर निर्माण, हाथीताल रेलवे क्रांसिंग के समीप घुमावदार मार्ग को सीधा करने, गढ़ा बाजार में सडक़ निर्माण के प्रस्ताव भी तैयार करें। ये निर्देश वित्त मंत्री तरुण भनोत ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने इन विकास कार्यों के लिए इस्टीमेट तैयार करने निर्देशित किया।

news facts-

- पंडा की मढिय़ा से गढ़ा थाना तक फ्लाईओवर का बनाएं प्रस्ताव

- वित्त मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिया निर्देश

- यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और शहर को नया स्वरूप देने का प्रयास

- छोटे फ्लाईओवर के प्रस्ताव बनाने कहा

latest flyover bridges in india kamal nath government announced kamal nath government ministers case government new rules for traffic Flyover Bridge e in jabalpur jabalpur flyover project most largest bridge in india" src="https://new-img.patrika.com/upload/2018/08/27/biggest_flyover_of_india_4681970-m.jpg">

इन प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा-

बरगी हिल्स से नया गांव 60 फु ट का रोड, जगह-जगह चौपाटी, ओपन थियेटर युक्त पार्क , रानीताल, ग्वारीघाट व करियापाथर श्मशान घाटों को आधुनिक व सुविधायुक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही गढ़ा पुलिस कॉलोनी के सामने मैदान में कम आय वर्ग के लिए विवाह समारोह आयोजित करने मैरिज गार्डन बनाने, महानद्दा तालाब में घाट निर्माण व लाइटिंग, शाही तालाब की सफ ाई, गुलौआ तालाब में सालभर पानी बने रहने की कार्य योजना तैयार करने निर्देशित किया। गढ़ा बाजार को आधुनिक बनाने, गुलौआ हाकर्स जोन में शेड लगाने, नर्मदा नदी के घाटों के पास विकास करने, लाल मैदान में सिन्थेटिक ट्रेक व सामुदायिक भवन बनाने, शास्त्री ब्रिज पर नया फ्लाईओवर बनाने, त्रिपुरी तिराहा से धनवंतरि नगर तक स्मार्ट सिटी के तहत सडक़ निर्माण व गरीब बच्चों के अध्ययनरत स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट स्कूल बनाने के प्रस्ताव तैयार करने निर्देशित किया। उन्होंने मेडिकल के समीप स्थित बड्डा दादा खेल मैदान में सर्व सुविधा युक्त स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स विकसित करने का भी निर्देश दिया।

flyover bridge in jabalpur jabalpur flyover project most largest bridge in india" src="https://new-img.patrika.com/upload/2018/12/10/4_4681970-m.jpg">

अविलंब दुरुस्त करें जलापूर्ति-

वित्त मंत्री ने कहा कि नर्मदा तट पर बसे शहर में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जलापूर्ति की व्यवस्था अविलंब दुरुस्त करें।

जलभराव से निबटने करें तैयारी-

बारिश सीजन के मद्देनजर शहर में जलभराव के हालात से निबटने आवश्यक तैयारियों के लिए वित्त मंत्री ने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आगामी बारिश सीजन के मद्देनजर सर्व सुविधा युक्त कॉल सेंटर बनाएं। साथ ही प्रत्येक वार्ड के लिए स्मार्ट सिटी फं ड से एक-एक फॉगिंग मशीन खरीदें।

लापरवाह अधिकारियों का होगा स्थानांतरण-

वित्त मंत्री ने चेताया कि जो भी अधिकारी काम के प्रति लापरवाह हैं वे अपना स्थानांतरण तय समझें।

ये थे शामिल।

बैठक में निगमायुक्त आशीष कुमार,अपर आयुक्त गजेन्द्र सिंह नागेश, आरके शर्मा, रोहित सिंह कौशल, अधीक्षण यंत्री एसके द्विवेदी, उपायुक्त राकेश अयाची, अंजू सिंह, पीएन सन्खेरे, कार्यपालन यंत्री अजय शर्मा, कमलेश श्रीवास्तव शामिल थे।