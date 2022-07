भूख भी नहीं तोड़ सकी हमारा हौसला

करगिल युद्ध में शामिल आर्डरली सूबेदार मेजर निसार अहमद ने किया था दुश्मन का सामना

जबलपुर@ ज्ञानी रजक. करगिल की लड़ाई हमारे हौसले की परीक्षा थी। उस समय 22 ग्रेनेडियर्स अशोका पलटन में था। हम हैदराबाद में तैनात थे। मई में करगिल भेजा गया। बटालिक सेक्टर में हमने लड़ाई लडी। मैं एलएमजी ऑपरेट करता था। और अपने प्लाटून का गाइड था। दुश्मन ऊंचे पहाड़ पर था। ऐसे में उसके मूवमेंट का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह एक पत्थर भी फेंकता था तो वह नीचे आकर बम बन जाता था। लेकिन हमने हिम्म्त नहीं हारी। एक चुनौती यह भी थी कि ऊंचाई पर हथियार और खाना दोनों की सप्लाई मुश्किल थी।

